  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan, Merkel'i yerin dibine soktu: Kabul edilemez
Gündem

Erdoğan, Merkel'i yerin dibine soktu: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel Doğu Akdeniz'de gelişmeleri görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:37:00 -
Erdoğan, Merkel'i yerin dibine soktu: Kabul edilemez

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetleri sabote etmek isteyen Yunanistan provokatif eylemleriyle bölgede gerilimin yükselmesine neden oluyor.

Provokatör Yunanistan'ın arkasında durdu

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili Almanya Atina yönetiminin arkasında durmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la geçtiğimiz hafta yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ı desteklemesi gerektiğini belirtmişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kritik görüşmede; Doğu Akdeniz'deki yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan'dan Merkel'e: Kabul edilemez 

Video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumuna destek verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını da sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat: Önümüzdeki yıl...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat: Önümüzdeki yıl...

Analisti Micheal Widmer, altın fiyatları hakkında değerlendirmeler yaptı.

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir
Gündem

Müthiş haber! Türkiye, Yunan adalarını alabilir

Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı; 12 ada, Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya'nın Türkiye'ye katılması için harekete g..
T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber
Gündem

T24'ten 'bu kadar da olmaz' dedirten haber

Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet eden T24 sitesi, tarihi doğalgaz keşfi için 'iklimi bozacak' şeklinde bir haber yaptı. Haber, '..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı