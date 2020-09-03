Erdoğan, Merkel'i yerin dibine soktu: Kabul edilemez

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetleri sabote etmek isteyen Yunanistan provokatif eylemleriyle bölgede gerilimin yükselmesine neden oluyor.

Provokatör Yunanistan'ın arkasında durdu

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili Almanya Atina yönetiminin arkasında durmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la geçtiğimiz hafta yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin de Yunanistan'ı desteklemesi gerektiğini belirtmişti.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Kritik görüşmede; Doğu Akdeniz'deki yaşanan gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan'dan Merkel'e: Kabul edilemez

Video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e Yunanistan'ın bencil ve haksız tutumuna destek verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi ile onlara arka çıkan ülkelerin çözümsüzlüğü ve gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını da sözlerine ekledi.