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Erdoğan - Merkel görüşmesinin detayları belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede Suriye'ye dönecek mültecilerin dönüş planı ele alındı. Merkel, Güvenli Bölge'ye destek verdiğini açıkladı.

24 Eylül 2019 Salı 19:38
Erdoğan - Merkel görüşmesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi çerçevede ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu Merkel'e anlattığı, Alman liderin de 'GüvenliBölge' çalışmalarını desteklediği öğrenildi.

Birleşmiş Milletler'in 74. Genel Kurulu için New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Almanya Başbakanı Merkel ile görüşmüştü.

İki liderin görüşmesinin ayrıntılarında detaylar gün yüzüne çıktı.

Merkel'den güvenli bölgeye destek

Habertürk'te yer alan haberie göre; görüşmede Merkel'in Suriye'de güvenli bölgenin oluşturulması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiği ortaya çıktı. Mülteci baskısını azaltmanın kendileri için de iyi olacağını vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin yükünü hafifletmek için bizim de gayret etmemiz ve mülteci fonunu hızlandırmamız lazım" dedi.

Mültecilerin dönüş planını aktardı

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye geri dönecek mültecilerin hangi planlama çerçevesinde, nasıl ve hangi bölgelere yerleştirileceği konusunu anlattı.

Suriye konusunda dörtlü zirve yapılabilir

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel, Suriye konusunda dörtlü zirvenin yeniden toplanması konusunda mutabakata vardı. Dörtlü zirvenin Ekim ayında toplanabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Merkel'in Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edebileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 19:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. New York
  3. Angela Merkel
  4. Merkel
  5. Birleşmiş Milletler

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