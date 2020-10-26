Erdoğan - Macron geriliminde Almanya safını seçti
İslam'a karşı skandal hamlelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" ifadeleriyle tepki göstermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Nazi kafasını aratmayarak Macron'un avukatlığını yapıp Erdoğan'ı hedef aldı.
Nazi kafasına sahip olduğunu gözler önüne seren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kendince kınadı.
Berlin'de Erdoğan-Macron gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Alman bakan haddini aşan ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslümanları provoke eden Macron için kullandığı "Bu bir vaka. Hakikatten kontrolden geçmesi lazım" ifadelerini Maas 'yeni bir dip nokta' olarak nitelendirdi.