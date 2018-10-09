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Erdoğan: Macaristan ile dayanışmamız örnek teşkil etmektedir

Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile iş birliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz. Macaristan ile NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki dayanışmamız örnek teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

09 Ekim 2018 Salı 22:24
Erdoğan: Macaristan ile dayanışmamız örnek teşkil etmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imzasını taşıyan "Macaristan Ziyareti"  başlıklı bir değerlendirme yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile iş  birliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz. Macaristan ile NATO,  Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki  dayanışmamız örnek teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

2013 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi  ile son 5 yılda Macaristan ile ikili ilişkilerde her alanda önemli yol  katedildiğini belirten Erdoğan,  2013-2017 arasında ikili ticaret hacminin yüzde  38 artışa, 2,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkler ve Macarların asırlara sari köklü dostluğunun daha da  sağlamlaşması amacıyla iki ülke arasındaki iş birliğini kültürel alanda da  geliştirmeye kararlı olduklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

"Ziyaretimiz kapsamında açılışını yaptığımız Gül Baba Türbesi de bu  çalışmaların önemli bir unsurudur. İnanıyorum ki bu mübarek mekan gelecek  kuşaklar tarafından da büyük bir ihtimamla korunacak ve Türk-Macar dostluğunun en  kıymetli sembollerinden biri olmaya devam edecektir. Macaristan, iki ülkenin  kadim dostluğunu dayanışmasını ve ortak tarihini temsil eden Osmanlı döneminden  kalma birçok eseri korumakla sadece kendi tarihine değil, insanlığın ortak  mirasına da sahip çıkmakta ve tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bu tutumundan dolayı  Sayın Başbakan Orba'nın şahsında Macaristan Hükümeti'ne teşekkür ediyorum."

Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da pekişmesine  vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Janos Ader başta olmak üzere,  şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için tüm Macarlara şükranlarını  sundu.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 22:24
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. macaristan

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