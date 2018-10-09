Erdoğan: Macaristan ile dayanışmamız örnek teşkil etmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi imzasını taşıyan "Macaristan Ziyareti" başlıklı bir değerlendirme yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "Derin ve köklü bağlarımızın bulunduğu Macaristan ile iş birliğimizi ilerletmek için karşılıklı çaba göstermekteyiz. Macaristan ile NATO, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler çerçevesindeki dayanışmamız örnek teşkil etmektedir." ifadelerini kullandı.

2013 yılında oluşturulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile son 5 yılda Macaristan ile ikili ilişkilerde her alanda önemli yol katedildiğini belirten Erdoğan, 2013-2017 arasında ikili ticaret hacminin yüzde 38 artışa, 2,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkler ve Macarların asırlara sari köklü dostluğunun daha da sağlamlaşması amacıyla iki ülke arasındaki iş birliğini kültürel alanda da geliştirmeye kararlı olduklarını aktaran Erdoğan şöyle devam etti:

"Ziyaretimiz kapsamında açılışını yaptığımız Gül Baba Türbesi de bu çalışmaların önemli bir unsurudur. İnanıyorum ki bu mübarek mekan gelecek kuşaklar tarafından da büyük bir ihtimamla korunacak ve Türk-Macar dostluğunun en kıymetli sembollerinden biri olmaya devam edecektir. Macaristan, iki ülkenin kadim dostluğunu dayanışmasını ve ortak tarihini temsil eden Osmanlı döneminden kalma birçok eseri korumakla sadece kendi tarihine değil, insanlığın ortak mirasına da sahip çıkmakta ve tüm dünyaya örnek olmaktadır. Bu tutumundan dolayı Sayın Başbakan Orba'nın şahsında Macaristan Hükümeti'ne teşekkür ediyorum."

Ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da pekişmesine vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Janos Ader başta olmak üzere, şahsına ve heyetine gösterilen misafirperverlik için tüm Macarlara şükranlarını sundu.