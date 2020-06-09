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Aktüel

Erdoğan: "(Kovid-19) Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor."

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:27:12 -
Erdoğan: "(Kovid-19) Bu musibetin kökü tamamen kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlik ilkeleri çerçevesinde düzenlememiz gerekiyor."
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Satılık teraslı dubleks daire

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