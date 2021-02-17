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Dünya Erdoğan, Kılıdaroğlu'nun merak ettiği müjdeleri açıkladı
Dünya

Erdoğan, Kılıdaroğlu'nun merak ettiği müjdeleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çiftçilerimize gübre destekleri ile ilgili 2 müjde vermek istiyorum, Bay Kemal çok heyecanlanıyor, acaba bu müjde neydi diye. Tekrar edeyim, toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 22:47:00 - 2021-02-17 22:54:37
Erdoğan, Kılıdaroğlu'nun merak ettiği müjdeleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeleri peş peşe sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Çiftçilerimize gübre destekleri ile ilgili 2 müjde vermek istiyorum, Bay Kemal çok heyecanlanıyor, acaba bu müjde neydi diye. Tekrar edeyim, toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içindeyiz. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz."

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