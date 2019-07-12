Erdoğan katılacak! İmamoğlu da davet edildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programlara davet edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın şehit ailelerine vereceği yemeğe, 15 Temmuz'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlara davet edildi. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında, 14 Temmuz'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın 15 Temmuz Şehit ailelerine akşam yemeği verecek. İmamoğlu'nun yemeğe katılacağı öğrenildi. 15 Temmuz'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da Saraçhane İBB önünde saat 11.30'da 15 Temmuz Anma Töreni gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı programlarına davet Cumhurbaşkanlığı, 15 Temmuz Anma Törenleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda bir anma töreni düzenlenecek. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde,15 Temmuz Şehitler Müzesi açılışı yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, davet edildiği Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Valiliğinin programlarına katılacağı öğrenildi.

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