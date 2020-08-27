Erdoğan 'Karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin' demişti! Türkiye'den flaş Doğu Akdeniz hamlesi

Doğu Akdeniz'de Türkiye haklarını gasp ettirmemek ve menfaatlerinden uzaklaşmamak için var gücüyle kendisini hissettiriyor. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken Türkiye'de Doğu Akdeniz için yeni bir hamle daha geldi.

Yeni Navtex ilanı

Türkiye bugün Doğu Akdeniz'de bir Navtex daha ilan etti. Ancak yeni Navtex, görev süresi dolan Oruç Reis Gemisi için değil, Doğu Akdeniz'de 1-2 Eylül tarihleri arasında yapılacak atış eğitimi için ilan edildi. Yeni Navtex kararıyla birlikte Doğu Akdeniz'de Türk donanması tekrar atışlı eğitim gerçekleştirecek.

Türkiye-KKTC arasında yapılacaktı

Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bir bölgede atış eğitimi yapılacağını duyurmuştu. Yeni kararla birlikte yapılacak atışlı eğitime ise dost ve müttefik ülkelerin katılıp katılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin, yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım." demişti.