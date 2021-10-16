Erdoğan Karakuş'tan çok konuşulacak sözler: Türkiye bunu yapmadan yaşayamaz

Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, CNN Türk'te yayınlanan Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi programına konuk oldu.

ABD'nin sınır hattına yaptığı askeri yığınağın amacının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünü kesmek olduğuınu belirten Karakuş, Fransa ve Yunanistan arasında yapılan anlaşmaya ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan'ın ABD yerine Fransa'dan savaş uçakları almasının nedenini açıklayan Karakuş, "Biliyorlar ki Türkiye ile bir savaşa girdiklerinde Yunanistan'a 8 filo civarında Fransız savaş uçağı gelecek. Aynı tip uçaklar (Rafale) olduğundan sadece bayrakları değişecek. Ege'nin ortasına kadar Yunanistan'ın hava savunmasının tamamını Fransa yapacak. Yunanistan'ın bütün bombardıman uçakları da Türkiye'ye bir şekilde saldıracak. Yani bir anda Yunanistan'ın 100-150 civarında uçak sayısı artmış olacak" ifadelerini kullandı.

Yunanistan ile Türkiye arasında çıkabilecek olası bir savaş durumunda Fransa'nın devreye girerek bölgeye savaş uçaklarını göndereceğini aktaran Karakuş, Atina yönetiminin deniz sınırlarını 12 mile çıkarma planına da değindi.

12 milin Yunanistan'ın keyfiyle ilan edilemeyeceğinin altını çizen Karakuş, ABD'nin serbest geçiş hakkına mani olunmasına asla izin vermeyeceğini söyledi.

Karakuş, 12 milin ilan edilmesi durumunda Ege Denizi'nin neredeyse tamamının Yunanistan'a ait olacağını, bu nedenle ABD ile Rusya'nın asla bu duruma müsaade etmeyeceğini ifade etti.

Serbest geçiş hakkı ortadan kalkar

Yunanistan'ın deniz sınırlarını 12 mile çıkarması halinde ülkelerin serbest geçiş hakkının ortadan kalkacağını dile getiren Karakuş, Türkiye'nin ABD'den 40 adetlik F-16 savaş uçağı talebi hakkında konuştu.

Türkiye'nin F-16 talebine ABD'nin neden olumlu yaklaştığını açıklayan Karakuş, "ABD'nin aklı başında olan insanları var. Aklı başında olan insanları da Türkiye'nin tamamen küstürülüp Rusya'ya doğru dönmesini istemezler" dedi.

"Kendi savaş uçağını yapmayan devletler yaşayamaz"

Türkiye'nin F-16 alarak havadaki caydırıcılığını belirli ölçüde devam ettirmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Karakuş, Milli Muharip Uçak (MMU) projesine değindi.

Erdoğan Karakuş, kendi savaş uçağını yapmayan devletlerin artık yaşayamayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Milli Muharip Uçağımızı yapmak zorundayız. MMU bütün diğer sanayilerin gelişmesinde birinci adım olacak. Milli Muharip Uçak aynı zamanda diğer ülkelerin yapmış olduğu uçaklardan daha üstün olmalı ki ülkenizi yaşatabilesiniz."