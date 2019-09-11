0553 313 94 23

Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir."

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
Erdoğan: "Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir."
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın yeni yol haritası belirlendi
    1. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın yeni..
    2. Marzinc’ten Kardemir Karabükspor’a 300..
    3. Alanyaspor'a "güzel" destek
    4. Afyon Şeker Fabrikası Ziraat Müdürü..
    5. Yardım etme bahanesiyle dolandırıcılık..
    6. Cebinde cep telefonu patlayan kişi..
    7. Hong Konglu aktivist Wong Almanya'dan..
    8. Promosyon sektörü, PROMexpo Fuarı ile..
    9. Halıcılar İngiltere yolcusu
    10. Köy evinde silah ve mühimmat ele..
    11. Konyaaltı Sahili açıklarında yelkenli..
    12. Bu tesis, gelecek için dönüştürüyor
    13. Amed Sportif Faaliyetler aradığı..
    14. Samsunlu tekvandocunun hedefi Avrupa..
    15. Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
    16. Genç Kızılaycılar eğitim için seferber..
    17. Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir..
    18. Acil çağrılar tek numarada
    19. FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına..
    20. Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak..
    21. Cizre polisi okul çevrelerinde..
    22. Spot piyasada elektrik fiyatları
    23. Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
    24. Usta oyuncu Süleyman Turan son..
    25. Balık pazarlarında talep aynı fiyatlar..
    26. Personeli açığa alan HDP'li belediyeye..
    27. Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü,..
    28. Hangi 2 eski bakan Davutoğlu ile..
    29. Annesini bıçakla öldüren sanık tahliye..
    30. Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim