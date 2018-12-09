Erdoğan, kadın voleybolcuları kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir telgraf göndererek tebriklerini iletti.