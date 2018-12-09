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Erdoğan, kadın voleybolcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın, Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Kulüp Başkanı Osman Demren'e tebrik telgrafı gönderdi

09 Aralık 2018 Pazar 17:26
Erdoğan, kadın voleybolcuları kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir telgraf göndererek tebriklerini iletti.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:26
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi
  3. tebrik
  4. telgraf
  5. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı

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