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Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe telefonda görüştü.

24 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Japonya Başbakanı Abe, 2015 yılı Haziran ayından bu yana Suriye'de teröristler tarafından rehin tutulan gazeteci Jumpei Yasuda'nın kurtarılmasından ve dün itibarıyla Türkiye'ye salimen giriş yapmasından dolayı teşekkürlerini iletti.

Bu hususta ilgili kurumların ve birimlerin iş birliğinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Türkiye-Japonya ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma kararlılıklarını da teyit etti.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 13:16
  1. Japonya Başbakanı Şinzo Abe
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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