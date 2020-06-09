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Aktüel

Erdoğan: "İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:49:05 -
Erdoğan: "İstihdam Kalkanı Paketi'ni dönem projesi olarak görmüyor, istihdamı destekleyecek kalıcı atılımın ateşleyicisine dönüştürmek istiyoruz."
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