Erdoğan ismini verdi! Beykoz’da sürpriz isim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanlığı için, 3 dönemdir Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yapan Murat Aydın’ın aday gösterildiğini açıkladı.29 Aralık 2018 Cumartesi 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adaylarını açıkladı. Beykoz Belediye Başkanlığına 3 dönemdir Zeytinburnu Belediye Başkanı görevini yürüten Murat Aydın’ın aday gösterildiğini söyleyen Erdoğan, Aydın’dan aynı başarıyı Beykoz’da da beklediklerini söyledi.
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