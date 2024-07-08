Erdoğan, işaret fişeğini yakmıştı! O isim, "Esed bunu göze alamaz" diyerek duyurdu

Serkan Fıçıcı, Türkiye'nin Suriye'de barış ve istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkili açıklamalarının önemine değinen Fıçıcı, Rusya'nın bu süreçteki istekli tutumunu ve ABD'nin seçim tartışmalarıyla meşgul olmasını değerlendirdi. Suriye'de kapsayıcı ve onurlu bir barışın sağlanmasının Türkiye için büyük faydalar getireceğini belirten Fıçıcı, Akşam gazetesindeki köşe yazısında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte en önemli gündem, Suriye...

Hedef, ülkenin huzur, güven ve istikrara kavuşması...

Türkiye kararlı.

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Rusya istekli.

Esed, "köprüden önce son çıkış" fırsatını kaçırmayı göze alamaz daha da önemlisi Rusya'nın "evet" dediğine karşı çıkamaz.

ABD "seçim" tartışmalarıyla meşgul...

Trump geldi, gelecek.

Bu durumda bölgedeki dengeler baştan sona değişir.

ABD kendisi açısından asıl tehdide yani Çin'e yönelir.

Avrupa?

-O düşmüş kendi derdine...

Irkçı rüzgarlarla nereye savrulacağının telaşında...

"Trump gelirse" endişesi uykularını kaçırıyor.

"Mülteci akını" korkusu dengesini bozuyor.

İran?

Seçimlerden yeni çıkıyor.

Denge, yol ve yön arıyor.

Türkiye ve Rusya'yı karşısına alamaz.

Menfaatlerinin korunması karşılığında "olur" demekten başka çare bulamaz.

Bu ne demek?

-ABD'siz Suriye...

Başka?

-ABD'siz PKK...

-İran'a bağlı grupların kontrolü...

-Rusya'nın çözüme hizmet etmesi...

Hepsini topla ne ediyor?

-Terörsüz Suriye...

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan etki gücü çok yüksek açıklamalar yapıyor.

"Putin ve Esed'i Türkiye'ye davet etme" yaklaşımı bütün taşları yerinden oynatabilir.

Kayseri'de ve Suriye'de yaşanan provokasyonlar sürpriz değildi.

Çünkü, böylesine önemli ve dengeleri sarsabilecek hamlelere "birileri" mutlaka karşılık verir.

Bunları "erken teşhis" olarak görmeli...

Yeni süreçte sıkıntı çıkartabilecek unsurların mimlenmesi için "kötüden fayda çıktı" bile diyebiliriz.

***

Şimdi oyun nasıl oynanacak ona bakalım...

Suriye'de istikrarın yeniden tesis edilmesi en fazla Türkiye'ye fayda getirecek.

Peki ama nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeveyi çizdi.

-Kapsayıcı ve onurlu bir barış...

-Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması...

-Sukunet ve akıllı politika...

-Önyargılardan uzak, çözüm odaklı yaklaşım...

Suriye'de barış için şartlar hiç olmadığı kadar müsait.

Türkiye'yi içeriden karıştırma çabalarına fırsat verilmesin, yeter..."