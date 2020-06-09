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Aktüel

Erdoğan: "İnşallah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin de desteği ile terör belasını çok yakında gündeminden tamamen çıkartacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:54:07 -
Erdoğan: "İnşallah Türkiye, bölgedeki kardeşlerimizin de desteği ile terör belasını çok yakında gündeminden tamamen çıkartacaktır."
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