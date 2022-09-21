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Gündem Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi! "Bu görüntüler sosyal medyaya düşseydi ne devlet adamlığı kalırdı ne liderliği"
Gündem

Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi! "Bu görüntüler sosyal medyaya düşseydi ne devlet adamlığı kalırdı ne liderliği"

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenindeki ülke liderlerine uygulanan muamele dalga konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 23:27:00 -

 yeniakit.com.tr 

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül'de gerçekleşmesiyle birlikte ülke liderlerine uygulanan muamele dalga konusu oldu. 

Kendi aracıyla törene katılan ABD Başkanı Joe Biden'a torpil geçen İngiliz yönetimi, bilet kontrolünden bile geçirdiği diğer dünya liderlerini aşağılayıcı bir tavır sergiledi. 

Cenaze törenine katılmadı, Central Park'ta yürüyüşe çıktı

Bu tuzağa düşmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öncelikle katılacağını söylese de sonrasında törene katılmayacağını belirtti.  Erdoğan Kraliçe'nin törenine katılmak yerine New York'ta Central Park'ta yürüyüşe çıkan bir görüntü sergiledi. 

Erdoğan bu görüntüleri verseydi...

Ulus Haber Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Alaçayır, konuya dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:

Eğer ERDOĞAN elinde bir kağıtla ''Benim yerim neresi ben hangi otobüse bineceğim'' diye sorsaydı ve o görüntüler de sosyal medyaya düşseydi, ne devlet adamlığı kalırdı, ne de LİDERLİĞİ..!

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