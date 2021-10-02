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Gündem Erdoğan imzaladı! O illerin vali ve emniyet müdürleri değişti
Gündem

Erdoğan imzaladı! O illerin vali ve emniyet müdürleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürleri değişti.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 08:43:00 -
Erdoğan imzaladı! O illerin vali ve emniyet müdürleri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan son dakika atama kararlarına göre, 3 vali ve 2 emniyet müdürü değişti.

Mevcut Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atanırken, yerine ise, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman getirildi.

Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

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