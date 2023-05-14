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Gündem Erdoğan, İmamoğlu'nun sandığını patlattı
Gündem

Erdoğan, İmamoğlu'nun sandığını patlattı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 21:02:00 -
Erdoğan, İmamoğlu'nun sandığını patlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Beylikdüzü'nde bulunan Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oyunu kullandı.

İmamoğlu'nun da bulunduğu 2224 numaralı sandıkta 316 seçmen oy verdi.

Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin bitmesinin ardından açılan sandıkta 2 oy geçersiz sayılırken, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 163, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu 138, Ata ittifakı adayı Sinan Oğan 12, çekilme kararı alan Muharrem İnce ise 1 oy aldı.

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