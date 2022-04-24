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Gündem Flaş görüşme! Erdoğan, Zelenskiy'den bunu talep etti
Gündem

Flaş görüşme! Erdoğan, Zelenskiy'den bunu talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile son gelişmeleri ve müzakere sürecini görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 14:40:00 - 2022-04-24 14:45:40
Flaş görüşme! Erdoğan, Zelenskiy'den bunu talep etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son gelişmeleri ve müzakere sürecini görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve müzakere sürecine dair konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tablonun her geçen gün daha da üzücü bir hal aldığı Mariupol’de yaralı ve sivillerin tahliyesinin mutlaka sağlanması gerektiğini belirtti.

Müzakere sürecinde ellerinden gelen tüm yardımı sağlamaya, arabuluculuk dahil gereken desteği sunmaya hazır olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, garantörlük konusuna da ilkesel olarak olumlu baktıklarını dile getirdi. 

 

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