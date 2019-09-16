Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından Putin'den açıklama: Karmaşık duygular uyandırıyor

Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede Fırat’ın doğusundaki gerginliğin korunduğunu, bu durumun Rusya’da karmaşık duygular uyandırdığını belirtti.

Rusya Lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede Fırat’ın doğusundaki gerginliğin korunduğunu, bu durumun Rusya’da karmaşık duygular uyandırdığını belirtti.

Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bugünkü görüşmesi sırasında Fırat’ın doğusundaki gerginliğin korunduğunu, bu durum Rusya’da karmaşık duygular uyandırdığını kaydettiği açıklandı.

Putin’in sözlerinin aktarıldığı açıklamada, “Fırat’ın doğusundaki durum bizde karmaşık duygular uyandırıyor. Oradaki büyük gerginlik korunuyor. Bunun hem Suriye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün korunması, hem de tüm komşular için ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz” dendi.

"Ulusal para birimleri ile çalışmalar yapılmasına yönelik anlaşma neredeyse hazır"

Rusya ve Türkiye’nin mali işlemlerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması ile ilgili hükümetler arası anlaşma ile ilgili çalışmaların neredeyse tamamlandığını söyleyen Putin, şöyle konuştu:

“3 Eylül’de Türk dostlarımıza mali işlemlerin ulusal para birimleri üzerinden yapılması ile ilgili hükümetler arası anlaşma taslağını teslim ettik. Bu taslağa mümkün olduğu kadar hızlı yanıt vermelerini rica ettik. Sonuçta bu birlikte yapılan çalışmanın sonucu ve bu yöndeki çalışmalar neredeyse tamamlandı.”