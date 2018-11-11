Erdoğan ile Vladimir Putin bir araya geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen anma törenine katıldı.

Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen tören sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in samimi tavırları dikkati çekti.

Türkiye'ye dönüş

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 15.30'da Fransa'nın başkenti Paris'ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Paris'ten ayrıldı.