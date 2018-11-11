0553 313 94 23
impression

Erdoğan ile Vladimir Putin bir araya geldi

Türkiye  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir süre sohbet etti.

11 Kasım 2018 Pazar 16:01
Erdoğan ile Vladimir Putin bir araya geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev  sahipliğinde Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü  dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin  100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen  anma törenine katıldı.

Şanzelize Caddesi'nde düzenlenen tören sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in samimi tavırları dikkati çekti.

Türkiye'ye dönüş

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak  "TC-TRK" ile TSİ 15.30'da Fransa'nın başkenti Paris'ten ayrıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda  Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Daimi Temsilcisi  Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, OECD Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı  uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Paris'ten ayrıldı.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:01
  1. Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Varislerden kurtuluş var mı?
    1. Varislerden kurtuluş var mı?
    2. MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    3. Dünya Turizm Örgütünden İran'a destek
    4. Comolli yola çıktı! Fenerbahçe'den..
    5. Maraton bitti! Trafik akışı başladı
    6. İranlı genç, bakanlık önünde kendini..
    7. ABD Suudilerden desteğini çekiyor
    8. Bursa'da evden kaçıyorum' diye mesaj..
    9. Yolcu treninin çarptığı kamyonun..
    10. Numan Kurtulmuş: Nasıl Asala'nın miadı..
    11. Şehit kaymakamı rahmetle yad ediyoruz...
    12. Balon patlarsa ölürsünüz!
    13. Mustafa Denizli: Bu sene Avrupa'yı..
    14. 'Komünist Başkan' adaylığını açıkladı
    15. Samet Aybaba: Sonuç kötü ama oyundan..
    16. Tahran'da bakanlık önünde kendisini..
    17. İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş..
    18. Diyanet, Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu..
    19. Köpeklerden kaçıp denize atlayan..
    20. Mersin'de feci kaza! 2 kişi yaşamını..
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim