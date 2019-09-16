Erdoğan ile Ruhani Suriye'deki kriz için görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi görüşmesi sona erdi.

Suriye krizinin çözümü için Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla düzenlenen üçlü zirvelerin beşincisi bugün Ankara'da yapılıyor. Kritik zirve öncesi Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani bir görüşme gerçekleştirdi.

Tahran'dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulunan Ruhani, Suriye'de terörizmle mücadelenin yanı sıra dış müdahalenin sona ermesi, sığınmacıların geri dönüşü, anayasanın düzenlenmesi ve 2021 yılında yapılacak seçimler gibi meselelerin üçlü zirvede ele alınacağını söylemişti.

'ABD'nin işgali sona ermelidir'

Ruhani, "Sürekli olarak vurguladığımız şeyi yeniden vurguluyoruz; Suriye'nin geleceği Suriye halkına bağlıdır ve kararı onlar vermelidir" ifadelerini kullandı.

İran lideri, "Bölgede istikrarın olmasını istiyorsak ABD'nin işgali sona ermelidir. Bölge ve Yemen'deki sorunlar müzakere yoluyla çözülür. ABD, Yemen'de sorunlara yol açan müdahalesini itiraf etmek yerine başkalarını itham ediyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki baş başa görüşmenin ardından iki ülke heyetlerinin de yer aldığı görüşmeye geçildi.

Heyetler arası görüşme 2 saat sürdü

Basına kapalı yapılan heyetler arası ve baş başa görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.