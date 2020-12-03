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Siyaset Erdoğan ile Ruhani görüştü
Siyaset

Erdoğan ile Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:21:00 -
Erdoğan ile Ruhani görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hassan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve İran'ın bir toplantı sırasında ilişkilerini güçlendireceği için atılan adımlarla bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade'nin iğrenç suikast sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda kardeş İran halkına ve Fahrizade ailesine başsağlığı diledi.

Suikastın zamanlamasına dikkat çeken Erdoğan, saldırının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını, ancak bölgede istikrarı bozmak isteyen karanlık çevrelerin umutlarının bir kez daha boşa çıkacağına inandığını belirtti.

"Dağlık Karabağ ihtilafında yeni bir döneme girdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ sorununun yeni bir döneme girdiğini belirterek, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehlikeye atacak her türlü eylemden dikkatle kaçınmanın son derece önemli olduğunu, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin yeni bir döneme gireceğini ifade etti fırsat ve bunun yararına olacağını belirtti.

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