Erdoğan ile Putin’in arasının iyi olmasından istifade Koç Rusya’da birinciliği ele geçirdi

2022 yılında Koç Holding, daha önce Türkiye’deki birimini satın aldığı ABD’li Whirlpool’un Rusya hisseleri Indesit’i 220 milyon avro karşılığında satın almıştı. Rusya pazarında güçlü bir konuma gelen Koç grubunun bu yükselişi 2023 satış raporlarına da yansıdı.

Çin, Türkiye ve Beyaz Rusya'daki büyük ev aletleri üreticileri 2023'te Rusya pazarının yüzde 40'ından fazla pazar payına sahip liderleri haline geldi. Koç grubuna ait Arçelik, internetten buzdolabı satışında Rus pazarında ilk sırada yer alırken çamaşır makinesi satışlarında ise Beko ilk 3’te yer aldı.

2023 yılında büyük ev aletlerinin en popüler kategorilerinde Çin, Türkiye, Rusya ve Belarus'tan üreticiler ilk sırayı aldı. Raporda, Arçelik'in sahibi olduğu Indesit'in internetten buzdolabı satışlarında neredeyse yüzde 16'lık payla ilk sırada yer aldığı görülüyor. Onu Belarus Atlant yüzde 9,8 ve Çin Hier yüzde 9,8’lik oranıyla takip ediyor. Dördüncü sırada ise yüzde 8'lik payla Beko yer alıyor.

İnternetten çamaşır makineleri satışlarında ise Hier'in sahibi olduğu Candy yüzde 15’lik pazar payıyla birinci sırada yer aldı. Candy’yi yüzde 14 ile Koç’un Indesit’i ve yüzde 13,5 ile Beko takip etti.

Rusya Federasyonu'nda 2023 yılında toplam 3,5 milyon buzdolabı satıldı. En popüler markalar pazarın yüzde 15,1'ini elinde tutan Haier, Koç Grubu’nun iştiraki Indesit (yüzde 11) Biryusa (yüzde 6,3), Beko (yüzde 6,2), Atlant (yüzde 5,8) oldu. İş analisti Arthur Makhlayuk'a göre çamaşır makineleri arasında en büyük talep Haier, Beko, Indesit ve Candy’ye oldu.

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Piyasa katılımcıları, geçen yılın ikinci yarısında Türkiye, Belarus gibi ülkelerden gelen ev aletlerine olan talebin arttığını fark etmeye başladı. Rus elektronik devi M.Video-Eldorado yaptığı açıklamada daha önce Çin ve Türk markalarının Rusya pazarındaki konumlarını gözle görülür şekilde güçlendirdiğini söyledi.

Rusya’da Koç’un da içinde bulunduğu yabancı markaların ev aletlerine artan ilgi, geniş ürün yelpazesi, farklı kategorilerde fiyat ve kalite açısından cazip olması, Rusya'daki üretim de dahil olmak üzere mal bulunabilirliğindeki istikrar ve köklü lojistik süreçler, pazardaki payı artıran etkenler olarak göze çarpıyor. Özellikle büyük ev aletleri kategorilerinde Türk markalarının payı 2023 yılının ilk yarısında neredeyse yüzde 8 puan daha yüksek oldu.

Türk ev aletleri de Ruslar arasında popüler konumda yer alıyor. Ekonomik nedenlerle Rusya'da düşük fiyatlı ürünlere talep arttı. Bunun yalnızca Arçelik veya Beko gibi ulusal markalar için değil, aynı zamanda Türk fabrikalarında monte edilen ve Rus perakendecilerin kendi markaları altında satılan ürünler için de geçerli olduğu belirtildi.

TelecomDaily CEO'su Denis Kuskov, Rus müşterilerin artık giderek daha fazla ev aletlerinin fiyat özelliklerine odaklandığını vurguladı. Bosch, Miele, AEG gibi markalar ve hatta Güney Kore ürünleri Ruslar için erişilemez hale geldi. Kuskov, Çin ve Türk markalarının Rusya pazarından hiç ayrılmadığını, bunun da Rusya Federasyonu'ndan ayrılan üreticilerin yerini doldurduğunu ifade etti.

Kaynak: patronlardunyasi.com