0553 313 94 23

Erdoğan ile Putin Suriye'deki kriz için bir arada!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:57
Erdoğan ile Putin Suriye'deki kriz için bir arada!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i getiren uçak saat 13.37’de Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Putin Çankaya yolunda

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 13.37'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Putin'i havalimanında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, valilik ve belediye yetkilileri karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi baş başa görüşmesi başladı. Erdoğan, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi için Ankara'da bulunan Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:57
  1. Ankara
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Ankara Esenboğa Havalimanı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Esenboğa Havalimanı
  6. Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi
  7. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TMSF'den stratejik satış
    1. TMSF'den stratejik satış
    2. Vali Bektaş’a kaftan giydirildi
    3. Savunma ve havacılık ihracatı 2 milyar..
    4. Düzce’de yılın ahisi 57 yıllık berber..
    5. 3 savcıdan kapsamlı soruşturma!..
    6. Başkan Bozkurt Vali Tutulmaz’ı..
    7. Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    8. "2023'te İstanbul'a 70 milyon turist,..
    9. Başkan Işıksu vatandaşlarla bir araya..
    10. Dereceyle mezun olduğu üniversitede..
    11. Oğuzlar cevizi, üreticinin yüzünü..
    12. İran, Birleşik Arap Emirlikleri’ne..
    13. Üniversite kampüsünde görünmez kaza: 1..
    14. Jandarma’dan öğrencilere dergi
    15. "Türk yargısının talimat aldığı tek..
    16. PAŞADER, Mustafakemalpaşa’yı basın..
    17. Milli bisikletçi Hasan Sert İzmit’te..
    18. Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi..
    19. Jandarma ekipleri besicinin 20 yıllık..
    20. AÖF güz dönemi kayıt yenileme ne..
    21. İsrail gazetesinden "Netanyahu'nun..
    22. Dr. Öğrt. Üyesi Timur Yıldırım: “Bel..
    23. Alevlere teslim olan samanlık kül oldu
    24. İnternet/oyun bağımlılığında çocuğumuz..
    25. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    26. Okul korkusu ilk önce ebeveynlerde..
    27. "Gönen Vizyon 2023 Tarım ve..
    28. "Suudi Arabistan'a saldırıda Irak..
    29. Evlat nöbetine İranlı aileler de katıldı
    30. Ödemiş Ticaret Odasında ivme kredisi..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı