Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Kendisinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Arınç, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim saat 18.30." yanıtını verdi.

Erdoğan ile Arınç'ın görüşmesi sona erdi.

Umutlanan BAE muhalefete gaz verdi! "Aday olursa Erdoğan'ı hezimete uğratır"

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Bülent Arınç, görüşme sonrası "Sayın Cumhurbaşkanımız davet etti. Güzel, olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle güncel konular üzerinde de parti üzerinde de konuşmalarımız oldu. Kendilerine de başarılar diledim. Faydalı bir görüşme oldu bu görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

Arınç, "Milletvekili adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine "Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran’da ne Kasım’da aday olmadım. Bu düşüncem devam ediyor. Ben Meclis Başkanlığına kadar 20 yıl süren vekilliğe kadar siyasetin her kademesinde bulundum. Kendi irademle, isteyerek aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak değilim. Bana kimse teklifte de bulunmadı. Bunu hiç düşünmüyorum. Bu üzerinde düşünecek bir durum değil. Bu ülke için yapılacak çok önemli hizmetler olacağına inanıyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' yorumu: Bunu ona...

ABDULLAH GÜL KONUŞULDU MU?

Arınç, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soru üzerine de "Her konuyu görüştük ama bu konuda açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahremimizde tutuyoruz. Başbaşa görüştük" dedi.

Fatih Altaylı: Abdullah Gül aday olursa ilk turda...

BEN AK PARTİLİYİM, PARTİMDEN DE MEMNUNUM

Arınç bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor musunuz?' sorusunu da şöyle yanıtladı: "Kendilerine başarılar diledim. Ben bir AK Partiliyim. Partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptığı bizi her ne kadar üzse de ben AK Parti’nin ülkeye çok büyük hizmet ettiğine inanıyorum. Başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatimi de ortaya koymam. Ben ne AK Parti ne onun genel başkanına zarar verecek hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim

Milli görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz bütün terbiye bize davamıza sahip çıkmayı gerektirir. Daha seçimlere çok var. Bu onuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatı da buluruz."

Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Abdullah Gül'ün oy oranı

YENİ GÖRÜŞMELER DE OLACAK

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, Erdoğan'ın resmi programında Arınç ile görüşme yoktu. Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı. Ankara'da, AK Parti'de ağabey olarak değerlendirilen bir siyaset adamı olan Arınç, 'yeniden aday olacak mı?' sorusu sorulmaya başladı.

Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor.

Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, MKYK'da konuşulmadı" dedi.

Arınç: Şimdi daha iyi anlıyoruz