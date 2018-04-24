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Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!

Ankara'da sürpriz görüşme. Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Bülent Arınç, görüşmenin ardından genel merkez önünde açıklamalarda bulundu.

24 Nisan 2018 Salı 19:33
Erdoğan ile görüşen Arınç'tan flaş açıklama!

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. 

Kendisinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Arınç, "Davet üzerine geliyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim saat 18.30." yanıtını verdi.

Erdoğan ile Arınç'ın görüşmesi sona erdi.

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GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Bülent Arınç, görüşme sonrası "Sayın Cumhurbaşkanımız davet etti. Güzel, olumlu bir görüşmemiz oldu. Kendisiyle güncel konular üzerinde de parti üzerinde de konuşmalarımız oldu. Kendilerine de başarılar diledim. Faydalı bir görüşme oldu bu görüşmelerimiz devam edecek" dedi.

Arınç, "Milletvekili adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine "Ben 7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettim. Ne 7 Haziran’da ne Kasım’da aday olmadım. Bu düşüncem devam ediyor. Ben Meclis Başkanlığına kadar 20 yıl süren vekilliğe kadar siyasetin her kademesinde bulundum. Kendi irademle, isteyerek aktif siyasete veda ettim. Bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak değilim. Bana kimse teklifte de bulunmadı. Bunu hiç düşünmüyorum. Bu üzerinde düşünecek bir durum değil. Bu ülke için yapılacak çok önemli hizmetler olacağına inanıyorum" yanıtını verdi.

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ABDULLAH GÜL KONUŞULDU MU?

Arınç, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soru üzerine de "Her konuyu görüştük ama bu konuda açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahremimizde tutuyoruz. Başbaşa görüştük" dedi.

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BEN AK PARTİLİYİM, PARTİMDEN DE MEMNUNUM

Arınç bir gazetecinin 'Cumhurbaşkanının adaylığını destekliyor musunuz?' sorusunu da şöyle yanıtladı: "Kendilerine başarılar diledim. Ben bir AK Partiliyim. Partimden de memnunum. Bazı partililerin yaptığı bizi her ne kadar üzse de ben AK Parti’nin ülkeye çok büyük hizmet ettiğine inanıyorum. Başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatimi de ortaya koymam. Ben ne AK Parti ne onun genel başkanına zarar verecek hareketin içinde olmam. Ben iyi bir AK Partiliyim

Milli görüş çizgisinde siyaset yapmış bir insanım. Bizim edindiğimiz bütün terbiye bize davamıza sahip çıkmayı gerektirir. Daha seçimlere çok var. Bu onuda kanaatimizi inşallah açıklama fırsatı da buluruz."

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YENİ GÖRÜŞMELER DE OLACAK

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in aktardığına göre, Erdoğan'ın resmi programında Arınç ile görüşme yoktu. Azerbaycan'dan gelecek mevkidaşını karşılayacaktı. Ankara'da, AK Parti'de ağabey olarak değerlendirilen bir siyaset adamı olan Arınç, 'yeniden aday olacak mı?' sorusu sorulmaya başladı.

Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in aktardığına göre, Erdoğan yalnızca Arınç ile görüşmeyecek. Erdoğan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile de görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan Erdoğan ile Arınç'ın, Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söylentileri de konuşacağı belirtiliyor.

Erdoğan, Davutoğlu ve Gül arasındaki görüşmeye dair bilgisi olmadığını söylemişti.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Benim böyle bir görüşmeden haberim yok, MKYK'da konuşulmadı" dedi.

Arınç: Şimdi daha iyi anlıyoruz

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 19:33
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YORUM YAZ

  • ZeytinZeytin14 dk önce
    Kurulduğu günden beri Reise ve Ak Partiye oy verdim. Bu Bülent Arınç denen adamla iş tutsunlar Allah'a yemin ederim Reis'sede oy vermem. Millette karşılığı olmayan bu fetö severlerle ne görüşürsünüz Allah aşkına.......
  • İkrarİkrar26 dk önce
    Sayin arinc milli gorude de akp desteklerin unutulnaz basta sayin cumhurbaskanimiz buna katildigina eminiz milli mucadele tum turkiye elele akp basarilar diliyorum hususu oy icin turkiyeye geliyorum hayditurkiye huzur gelsin ulkeye
  • TurgutTurgut1 sa önce
    15 TEMMUZDA FETOYA DIRENEN ERDOGAN SIMDI BU YUZDEN SUCLU MU OLDU? EVET 15 TEMMUZ AKABINDE YAPILAN COK YANLISLAR VAR.. MASUM INSANLAR ARASTIRIMADAN EVLERINDE BASKIN SABAHIN KORUNDE COCUKLARININ ONUNDE BASKIN YEDI HAKARET GORDU.. SONRA DA MASUM OLDUKLARI ORTAYA CIKTI.. BU YAPILANLARDAN DOLAYI MASUMLAR DEVLETE YANI ERDOGANA KUSTU.. HALEN YANLISLAR DEVAM EDIYOR.. DEMEK KI MIT BU ULKEDE YAN GELIP YATMIS.. BUNU 15 TEMMUZ AKABINDE GORDUK...
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