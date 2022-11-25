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Gündem Erdoğan ile Esed ne zaman görüşecek? Hulusi Akar, az önce bütün Türkiye'ye duyurdu
Gündem

Erdoğan ile Esed ne zaman görüşecek? Hulusi Akar, az önce bütün Türkiye'ye duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken soruları yanıtladı. Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 10:53:00 -
Erdoğan ile Esed ne zaman görüşecek? Hulusi Akar, az önce bütün Türkiye'ye duyurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Suriye'de liderler düzeyinde bir görüşme ne zaman gerçekleşir" demesi üzerine Akar, "Küçük-büyük, irili-ufaklı bir sürü gelişme var. Bunlar şekillenir, sonuçlanır buna göre bakılır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda bir özne haline geldiğine vurgu yapan Akar, "Her yerde kişilikli ve kimlikli politikalarla ülkemizin ve milletimizin hak ve hukukunu savunuyoruz. Bununla birlikte Kıbrıs, Azerbaycan ve Libya gibi dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanında yer almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

 

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