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Erdoğan ile Dancila basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan ile Romanya Başbakanı ortak basın açıklaması yaptı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:13
Erdoğan ile Dancila basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile görüştü. Oktay, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Dancila'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Romanya ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila ortak basın toplantısı düzenliyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

- İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir.

- Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük.

- İşbirliğini geliştirme konusunu ele aldık.

- Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar.

- Romanya'nın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı işbirliğini unutmuyoruz.

- Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız.

DANCİLA'NIN AÇIKLAMALARI

- Bugünkü diyaloğumuz çok farklı. Stratejik ortaklığımızı ele aldık. Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliği yüksek seviyede bulunmaktadır.

- Hem ikili hem de bölgesel alanda çok geniş alanda işbirliği alanında işbirliğimiz bulunuyor.

- İşbirliğimiz devamlı artıyor.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:13
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Romanya Başbakanı Viorica Dancila
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan

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