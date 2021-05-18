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Gündem Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı
Gündem

Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 19:01:00 -
Erdoğan ile Bahçeli'nin kritik görüşmesi sona erdi! Masada 4 konu vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Gündemde yeni Anayasa taslağı

İki lider bundan önce 15 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelmişti ve sonrasında mayıs ayının hemen başında Bahçeli, Anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşmıştı. A Haber'den alınan bilgilere göre, bu taslak AK Parti'ye de sunuldu. AK Parti'nin de taslağı hazırlık aşamasında ama henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

Erdoğan ve Bahçeli, söz konusu Anayasa taslağını görüştü. Alınan bilgilere göre, hazırlıklar tamamlandıktan sonra STK'larla, iş çevreleriyle ayrıntılı bir değerlendirme yapılacak.

"Terörle mücadele de gündemdeydi"

Masadaki konuların yalnızca anayasa olmadığını bildirilirken, bunun dışında önemli gündem maddelerinden bir tanesinin de terörle mücadele ve dış politika olduğu ifade edildi.

Gazze saldırıları değerlendirildi

Öte yandan iki lider, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırıları da ele aldı.

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