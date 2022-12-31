"Erdoğan ile Bahçeli anlaştı" iddiası! O tarihte...

Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin, önceki gün Beştepe'de yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan’ın partisinden bazı kurmaylarıyla bir araya geldiği öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgiye göre toplantıda, 2023 seçim takvimi ele alındı.

Buna göre, daha önce 18 Haziran 2023 olarak açıklanan seçimin, 14 Mayıs ya da öncesine alınmasının değerlendirildiği ileri sürülüyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, 14 Mayıs ve öncesine yönelik olası kararın, 2023’teki Kurban Bayramı ve üniversite sınavı tarihleri nedeniyle alınacağı iddia ediliyor. Kurban Bayramı tatili 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerine denk geldiği belirtiliyor. Bu tarihler öncesinde “yurttaşların hac vazifesini yerine getirmek isteyeceği, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması durumunda Hacca gidecek yurttaşların oy veremeyeceği” dillendiriliyor. Aynı tarihlerde üniversiteye giriş sınavlarının da yapılacağına işaret edilirken seçimler için en uygun tarihin 14 Mayıs “ya da öncesi olduğu” kaydediliyor.

Ancak her iki partinin kurmayları da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim için “daha büyük bir ihtimal” değerlendirmesi yaptığı ifade ediliyor.