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Siyaset Erdoğan iki cümle İngilizce ile herkesi al aşağı etti! İmamoğlu 'İki cümle İngilizce ile nasıl mahçup olunur'u gösterdi
Siyaset

Erdoğan iki cümle İngilizce ile herkesi al aşağı etti! İmamoğlu 'İki cümle İngilizce ile nasıl mahçup olunur'u gösterdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘I am okey’ diyerek mahçup bir tavır takınması Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 13:54:00 -

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Görüşmede büyükelçinin sözlerine ‘I am okey’ diyerek cevap veren İmamoğlu’nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İmamoğlu’nun mahçup bir şekilde ABD'nin Ankara Büyükelçisi karşısında ‘I am okey’ demesi, Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında da konuşuldu.

Murat Alan “Erdoğan iki cümle İngilizce ile herkesi al aşağı etti! İmamoğlu 'İki cümle İngilizce ile nasıl mahçup olunur'u gösterdi” yorumunda bulundu.

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