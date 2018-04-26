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Erdoğan için kitap yazan isim istifa etti

AK Parti'den flaş bir istifa haberi geldi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun Basın Müşaviri Yakup Halit Bulut, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:12
Erdoğan için kitap yazan isim istifa etti

Yakup Halit Bulut’un memleketi Mersin’den 24 Haziran 2018'de yapılacak genel seçimlerde milletvekili adayı olmak üzere AK Parti’ye başvuru yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik algı operasyonlarının anlatıldığı ‘Büyük Dizayn Algı Savaşları’ kitabı ile dikkat çeken Gazeteci-Yazar Yakup Halit Bulut’un çeşitli gazetelerde makaleleri yayınlandı.

Yaklaşık 15 yıl Yeni Şafak ve Star gazetelerinde gazetecilik yapan Bulut, 5 yıldır kamuda medya ve iletişim alanında görev yapıyor. Bulut algı ve iletişim alanında akademik çalışmaları ile biliniyor.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:12
  1. Mersin
  2. Yakup Halit Bulut

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