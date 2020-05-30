Erdoğan ‘iade-i itibar’da bulunurken devlet içindeki laikçi kalıntılar yalanda ısrar ediyor! Kemalist kafadan 23 nisan etkinliğinde ecdad düşmanlığı: ‘Padişah kovuldu’

yeniakit.com.tr Türkiye son 20 yılda büyük bir değişim yaşarken, devlette görev alan kemalist ideoloji artıkları yalana dayalı resmi tarih ritüellerini uygulamaya devam ediyor.

Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin Han’ı işgale karşı önlem bahanesiyle zorla Türkiye’den ayrılmaya zorlayıp, gittikten sonra da “hain” yaftası yapıştıran zihniyetin son temsilcileri, ideolojilerine yaraşır yalanları savurup ecdada düşmanlık yapmayı utanmadan sürdürüyor.

Resmi tarihin yalanlarla dolu ithamlarını diline dolayan zihniyetin, halen Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde kendine görev bulabiliyor olması ise ağızları açık bırakıyor.

Son olarak Iğdır’da yaşanan skandal, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu açık ve net bir şekilde gözler önüne serdi.

“Padişahı kovduk”

Iğdır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 23 Nisan konserinde, “Sanki her tarafta var bir düğün” isimli şarkı okundu. Şarkıda, “İşte bugün bir Meclis kuruldu, sonra hemen padişah kovuldu” ifadesi geçiyor. Şarkıyı söyleyen kemalistin el hareketi de gözlerden kaçmadı.

Sultan Vahdettin Han’a saldırılan bu konseri, Iğdır Valisi Enver Ünlü Facebook hesabından canlı yayınladı.

Kemalist ideolojinin kendisiyle çeliştiği an

Batıl olan tüm ideolojilerin yaşamaya mahkum olduğu tutarsızlığın en önemli örneklerinden birini sergileyen kemalist ideolojide de, Vahdettin Han hakkındaki çelişki gözlerden kaçmıyor. Devleti kemalistler yönetirken bol bol okunan bu sözde çocuk şarkısındaki “padişah kovuldu” ifadesi, resmi tarihin bize öğrettiği “Vahdettin kaçtı” ifadesinin yalan olduğunu açıkça gözler önüne seriyor. Kemalist ideolojinin işine geldiği zaman Vahdettin’in kaçtığını söylemesi, işine geldiği zaman da “kovduk” demesi; riyakar, müfteri, gerçekleri gizleyen ve tarihine düşman bir güruh olduklarını kanıtlıyor!..

Erdoğan’ın çabalarına rağmen laikçi kalıntılar ısrar ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Sultan Vahdettin Han olmak üzere, Cumhuriyet kurulduktan sonra lekelenmek için türlü iftiralara maruz kalan Osmanlı padişahlarına yönelik iade-i itibar yapmaya çalışıyor. Devlet içinde laikçi zihniyetin kalıntısı birkaç görevli ise, Erdoğan’a tamamen zıt gidiyor ve kemalist ideolojinin getirdiği ecdad düşmanlığını sürdürüyor.

Iğdır Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen bu konser, devlet kadrolarının gözden geçirilmesi gerektiği izlenimi uyandırdı.