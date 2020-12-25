  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok
Siyaset

Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma'nın Aralık ayında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını bugünkü köşesinde paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:21:00 -
Erdoğan hepsini ezdi geçti! Bomba anket... Hiç şansları yok

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Konsensus Araştırma tarafından gerçekleştirilen ve 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısına çıkan adayın ne kadar oy alacağı ile ilgili araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün rakiplerine fark atarak yeniden Cumhurbaşkanı seçiliyor.

İşte Selvi'nin bugünkü köşe yazısından ilgili bölüm;

2023 seçimlerine uzun bir süre var ama Erdoğan’ın karşısına kimin çıkacağı konusu önemini koruyor. Konsensus Araştırma, aralık ayı anketinde sadece iki isim önermek suretiyle bu soruya yanıt aramış.

İMAMOĞLU MU ERDOĞAN MI?

Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan yarıştığı takdirde, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 53.7 çıkarken, İmamoğlu yüzde 46’ya ulaşıyor.

YAVAŞ MI ERDOĞAN MI?

Mansur Yavaş ile Erdoğan’ın adaylığı söz konusu olduğunda ise Erdoğan’a yüzde 55.2 oranında oy çıkarken, Yavaş yüzde 44.8 alıyor.

GÜL MÜ ERDOĞAN MI?

Yine Abdullah Gül’ü sormuşlar. Kılıçdaroğlu bana yine kızacak. “Selvi’ye bunu kim yazdırmış” diyecek. Cevabını veriyorum. Bana bunu Konsensus yazdırdı. Çünkü Erdoğan ve Gül yarıştığı zaman ne olur diye sormuşlar. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 76.3’e yükselirken, Gül 23.7’de kalmış.

AKŞENER Mİ ERDOĞAN MI?

Ha, bir de tek kadın aday olarak Meral Akşener-Erdoğan sorusu var. Erdoğan yüzde 63.8 alırken Akşener yüzde 37.2’ye çıkıyor.

Enteresan bir şey, Meral Akşener ya da Abdullah Gül gibi muhafazakâr bir isimle yarıştığı takdirde Erdoğan’ın oyları yüzde 70’lere kadar tırmanıyor. Belli ki muhalif seçmen Erdoğan’ın karşısına CHP’den bir ismin çıkmasını istiyor. Konsensus’un araştırma yaptığı tarihte Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde değildi, o nedenle sorulmamış ama bence ciddiye almak gerekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Reis'imin olduğu yerde, kanımın son damlasına kadar REİS.
  • Yanıtla

Vejo

Reis e rakip yok alayi gelsin biden de gelsin aAB de gelsin halk reisin yaninda
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı
Dünya

Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı

Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulundu.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın
Sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Bunlarda birisi de yeme alışkanlıklarımız oldu. Konuya il..
ABD basınından Türkiye iddiası geldi!
Dünya

ABD basınından Türkiye iddiası geldi!

Brezilyalı araştırmacılar, Türkiye'de de denenen Çinli Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı y..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay