Erdoğan hediye edilen uçakla ilk yolculuğuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkes anlaşmasının 100. Yılı etkinliklerine katılmak üzere bugün Paris'e gidiyor. Erdoğan, seyahatini Katar'ın Türkiye'ye hediye etmiş olduğu uçakla gerçekleştirecek. Boeing 747-8i VIP tipi uçak, ilk kez Paris ziyaretinde kullanılacak...



Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenecek anma etkinliğinde ve Paris Barış Forumu'nda 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı bir araya gelecek.

İlk kez Paris ziyaretinde kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkes anlaşmasının 100. Yılı etkinliklerine katılmak üzere Paris'e gidiyor. Erdoğan, Seyahatini Katar'ın Türkiye'ye hediye etmiş olduğu Boeing 747-8i VIP tipi uçakla gerçekleştirecek. Böylece uçak ilk kez Paris ziyaretinde kullanılmış olacak.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.



Törenlere ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de aralarında olduğu 80 ülkenin lideri katılacak.