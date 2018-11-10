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Erdoğan hediye edilen uçakla ilk yolculuğuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fransa'ya düzenleyeceği ziyarette ilk kez Katar tarafından Türkiye'ye hediye edilen Boeing 747-8 VİP uçağı kullanacak.

10 Kasım 2018 Cumartesi 13:38
Erdoğan hediye edilen uçakla ilk yolculuğuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkes anlaşmasının 100. Yılı etkinliklerine katılmak üzere bugün Paris'e gidiyor. Erdoğan, seyahatini Katar'ın Türkiye'ye hediye etmiş olduğu uçakla gerçekleştirecek. Boeing 747-8i VIP tipi uçak, ilk kez Paris ziyaretinde kullanılacak...

Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Paris'te düzenlenecek anma etkinliğinde ve Paris Barış Forumu'nda 70'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı bir araya gelecek.

İlk kez Paris ziyaretinde kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı'nın ateşkes anlaşmasının 100. Yılı etkinliklerine katılmak üzere Paris'e gidiyor. Erdoğan, Seyahatini Katar'ın Türkiye'ye hediye etmiş olduğu Boeing 747-8i VIP tipi uçakla gerçekleştirecek. Böylece uçak ilk kez Paris ziyaretinde kullanılmış olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğindeki anma törenlerinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

Törenlere ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in de aralarında olduğu 80 ülkenin lideri katılacak.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 13:38
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  3. Angela Merkel
  4. Angela Merkel ALMANYA
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • MURAT ARIKMURAT ARIK9 dk önce
    .. HEDİYE BİLE OLSA BU BÜYÜK UÇAĞIN KALKIŞ VE UÇUŞ MALİYETİ DE Mİ HEDİYE? BİRİ BANA FERRARİ HEDİYE ETSE BİNEMEYECEK YÜKTE OLDUĞUNU BEN ANLIYORUM LÜTFEN SENDE ANLA.SEN KÜÇÜK UÇAĞIN İLE GİT...
  • Mehmet TANRIVERDİ Mehmet TANRIVERDİ 28 dk önce
    Insallah bir hinogluhinlik yoktur.
  • Mesut SarpMesut Sarp37 dk önce
    Ucagımiz mı yoktu, koca Türkiye Cumhuriyeti !...
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