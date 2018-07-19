Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor

Türkiye'de 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir sistem devreye girdi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.

Katılan bu liderlerden biri olan ve Başkan Erdoğan'a olan hayranlığıyla bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ydu. Maduro ziyareti sonrasında ülkesine döner dönmez Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini belirtmiş ve Türkiye'ye ''altın çağrısı''nda bulunmuştu.

Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, Venezuela altınlarının Türkiye'de rafine edildiğini söyledi. Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela’da çıkardıkları altını işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladığını söyledi.

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.

Cano, Türkiye ile Venezuela’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezuela’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi.

Bakan, Türk şirket delegasyonunun altın işleme anlaşmasının detaylarına görüşmek üzere Caracas’ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Venezuela’nın altın işleme kapasitesinin olmadığını hatırlatan Cano, Çin ve Rusya’nın da Venezuela altının işlenmesiyle ilgilendiğini söyledi.