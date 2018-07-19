0553 313 94 23

Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor

Başkan Erdoğan'ın yemin töreni için Türkiye'ye geldiğinde ''Türkiye ile altın konusunda neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekli'' diyen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun talimatıyla Venezuela'da çıkarılan altınların işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye gönderilmesine başlandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:43
Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş ekonomi hamlesi! Türkiye'ye gönderiyor

Türkiye'de 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir sistem devreye girdi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne 22 devlet başkanı, 28 başbakan ve parlamento başkanı ile 6 uluslararası örgütün genel sekreteri katıldı.

Katılan bu liderlerden biri olan ve Başkan Erdoğan'a olan hayranlığıyla bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ydu. Maduro ziyareti sonrasında ülkesine döner dönmez Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini belirtmiş ve Türkiye'ye ''altın çağrısı''nda bulunmuştu.

Ülkesine döner dönmez bombayı patlattı: Türkiye ile...

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, Venezuela altınlarının Türkiye'de rafine edildiğini söyledi. Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, kamu maden şirketleriyle küçük maden işletmelerinin Venezuela’da çıkardıkları altını işlenmesi ve altın paraya çevrilmesi için Türkiye’ye yolladığını söyledi.

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.

Cano, Türkiye ile Venezuela’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezuela’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi.

Bakan, Türk şirket delegasyonunun altın işleme anlaşmasının detaylarına görüşmek üzere Caracas’ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Venezuela’nın altın işleme kapasitesinin olmadığını hatırlatan Cano, Çin ve Rusya’nın da Venezuela altının işlenmesiyle ilgilendiğini söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 11:43
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
  3. Nicolas Maduro
  4. Venezuela
  5. altın
  6. Venezuela Merkez Bankası

YORUM YAZ

  • ercanercan34 dk önce
    bizdekini kim işletiyor? ŞU İŞE BAK SEN.. TOPRAK ALTINDA KIYMETLİ BOR MADENİ VAR MİLYONLARCA TON. AMA KİMSE ONA BAKMAZ.. VENEZUELLANANIN ALTININ İŞLETECEĞİZ DİYE GÖBEK ATAR.. YARIN ADAN CAYARSA NE OLACAK... BİR ANDA YANDI BİTTİ KÜL OLDU OLAR...EFENDİ DIŞARI GÜVENME. HERKES KENDİ ÇIKARINI DÜŞÜNYOR. KENDİN YAP NE YAPACAKSAN.. İŞ YERİ AÇ. FABRİKA AÇ... MİLLET AÇ, AÇIK .. AMA ŞİMDİLİK SES ÇIKARMIYOR... ZANNETME Kİ İŞLER YOLUNDA.. TANSU ÇİLLER BİLE KRİZ VAR DİYOR. DÜN DESTEK İÇİN YANINA KOŞMUŞTU...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan: Yeni sistem bürokrasiyi azaltacak
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
  2. Kamyon otomobile çarptı, çevredekiler..
  3. Dizde meydana gelen ağrının nedenleri
  4. İşte CHP'nin kaderini belirleyecek imzal
  5. Şırnak'ta 1 kadın terörist teslim oldu
  6. Çarşaf sipariş etti, kefen geldi!
  7. Kemalettin Öztürk kimdir? Mustafa..
  8. Sigara yasağına uymayanlara rekor ceza
  9. ByLock yazışmaları deşifre edildi!
  10. Operasyonun yapılacağı cemaat..
  11. AK Partili Bostancı'dan yerel seçim..
  12. FETÖ’cü savcıları Seyfi Dede atamış
  13. Ezber bozan bedelli askerlik..
  14. Mehmet Görmez son dakika bombaladı!..
  15. Ünlü oyuncu Kıbrıs açıklarındaki..
  16. Adidas her takıma aynı formayı iteledi
  17. Sosyal medyada PKK propagandasına..
  18. Erdoğan hayranı Maduro'dan flaş..
  19. Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinde şoke..
  20. ATAK helikopterleri ihracatı da atağa..
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!