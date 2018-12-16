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Erdoğan 'Hayalim' demişti! Avrupa'nın en büyüğü için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hayalim' diyerek tanımladığı şehir hastanelerinden biri daha bitmek üzere. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğine sahip Bilkent Şehir Hastanesi için geri sayım başladı.

16 Aralık 2018 Pazar 14:11
Erdoğan 'Hayalim' demişti! Avrupa'nın en büyüğü için geri sayım başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehir hastaneleri hayalim olan projeler dizisiydi' dediği o hastanelerden biri daha bitmek üzere. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olan Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışına sayılı günler kaldı. Hastanenin yapımını üstlenen CCN Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çeçen, açılış için hazır olduklarını belirterek, 15 Şubat-15 Mart tarihlerinde hizmete başlayabileceklerini bildirdi.

Çeçen, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının Bilkent Şehir Hastanesi'nin kabul sürecini yürüttüğünü ve 6 aydır bununla ilgili testler yapıldığını ifade etti. Hastanenin açılışı için hazır olduklarını vurgulayan Çeçen, "Kabul süreçleri dikkate alındığında,15 Şubat-15 Mart tarihlerinde devirler olabilir ve hizmete başlayabiliriz. Hastane açılınca, Sağlık Bakanlığı hastaneyi yönetecek, biz kullanım bedeli alacağız. Biz de güvenlik, yemek, sterilizasyon gibi alanlarda 5 yıl boyunca hizmet vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanenin yapılışından itibaren kurdaki dalgalanma nedeniyle maliyetlerinin arttığına işaret eden Çeçen, "Sadece kur değil, emtia fiyatları dünya genelinde yükselişte. Bizim kullandığımız tıbbi cihazlar döviz bazlı. Sağlık Bakanlığı da Bilkent Şehir Hastanesi kampüsüne taşındı. Bakanlık 11 ayrı birimde görev yapıyordu. Şu anda piyasaya ödediği kiranın üçte birini bize ödüyor. Hastanede de aynı durum söz konusu. Biz 25 yılın sonunda binayı yenilenmiş olarak tertemiz şekilde vereceğiz." ifadesini kullandı.

"Bu projeyle gurur duyulmalı"

Şehir hastaneleriyle ilgili tartışmalara da değinen Çeçen, şunları kaydetti:

"Belli hizmetlerde garanti var. Mersin'de mesela o garantileri hiç kullanmadık. Garanti rakamı geçilince, o işlem için ödenen rakam düşüyor. Devletin lehine olan bir düzenlemeyi, aleyhteymiş gibi kullanıyorlar. Belli bir kesim bu projelere karşı. Eski dönemleri hatırlayın, hangi seviyeden ne seviyeye geldi hastaneler. Kur açısından baktığımızda, alacağımız kira projeye başladığımız güne göre yüzde 7,7 daha düşük. Asıl kur riski bizde. Çünkü bizim borcumuz dövizle. Ben hiçbir zaman yaptığım işten pişman olmadım. Böyle başarılı projelerden gurur duyulması gerekirken tartışılmasına üzülüyorum. Bu projenin 15 yıldan önce bize getirisi olmuyor."

Bilkent Şehir Hastanesi hakkında

Bilkent Şehir Hastanesi, 9 ayrı ana binadan oluşan bir kampüste faaliyet gösterecek. Hastanenin 904 poliklinik odası, 259 poliklinik destek odası bulunuyor. Günlük 40 bin poliklinik hastanın tedavi edileceği hastane, günde 100 bin hastaya hizmet verecek. 131 ameliyathanesi bulunan hastanede, günlük 650 ameliyat yapılması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyan hastane, dünya genelinde büyüklük açısından üçüncü sırada bulunuyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:11
  1. Mersin
  2. Bilkent Şehir Hastanesi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. CCN Yatırım Holding
  5. Murat Çeçen

YORUM YAZ

  • ToprakToprak32 dk önce
    Yazık günah bir hayalin yıllarca insanımızı ipotek altına aldığı bir uygulama laf cambazlığı ile durumu kurtarmaya kalkıyorlar.Az arastirin az fazla değil ...
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 1 sa önce
    Şehir hastaneleri ilerde öyle büyük bir sorun olacak ...
  • erolerol1 sa önce
    param olsa bende böyle bir hastahane yaptirtmak isterdim, hayrima.

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