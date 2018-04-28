Erdoğan hatırlattı: Gazeteler maske dağıtıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi’nde açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’nin yönetiminde olduğu yılları hatırlatan Erdoğan, “Sene 1994, İstanbul susuz muydu? Gençler bilmeyebilir. 24 yaşındaki bir genç İstanbul'un o dönemlerini bilmez. O susuz şehri, su bulur hale kim getirdi? Benzin istasyonları gibi İstanbul'da su istasyonları kurulmuştu. Biz, 180 km'den İstanbul'a su getirdik ve bu sorundan kurtardık. O zaman İstanbul'da CHP iktidarı vardı. CHP iktidarı susuzluk demektir. CHP çöplük demektir. Ümraniye'de çöplük patladı, 39 vatandaşımız öldü. Biz oraları pırıl pırıl yaptık. CHP demek hava kirliliği demek. O dönemde gazeteler maske dağıtıyordu, unutmayalım bunları.” ifadelerini kullandı.

CHP DEMEK TEZEK DEMEKTİR

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP biz teslim aldığımızda 50 bin eve doğalgaz getirmişti ben teslim ederken bu sayı 1 milyon 250 bindi. Biz öyle çalıştık, çalışıyoruz. Bunlar lafla modern oldu. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtardın mı? Yok. CHP demek, tezek demektir. Bunlar tarih oldu. Biz hizmet dertlisiyiz. Dertli olduğumuz için bunları yaptık, yapacağız. Şimdi Türkiye'de 2 il dışında doğalgaz gitmeyen bir yer yok. O iki ile de inşallah en kısa zamanda doğalgazı götüreceğiz."