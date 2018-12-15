Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bu akşam telefonda görüştü.

Taziyelerini bildirdi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye’ye ağabeyi Halid Heniyye’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.



Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde vefat eden Heniyye’ye Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi.