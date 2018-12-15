Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü.15 Aralık 2018 Cumartesi 00:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bu akşam telefonda görüştü.
Taziyelerini bildirdi
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye’ye ağabeyi Halid Heniyye’nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde vefat eden Heniyye’ye Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, haberden müteessir olduğunu belirttiği kaydedildi.
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