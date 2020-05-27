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Aktüel

Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir."

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:46:37 -
Erdoğan: "Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir."
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Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

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