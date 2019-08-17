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Erdoğan haftaya baba ocağında miting yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından ilk teşekkür ziyaretini 25 Ağustos Pazar günü baba ocağı Rize'ye yapacak.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:52
Erdoğan haftaya baba ocağında miting yapacak

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti mesaisi yeni hafta ile birlikte yeniden yoğunlaşacak. Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez AK Partili belediye başkanları ile bir araya gelecek. 22 Ağustos'ta parti genel merkezinde düzenlenecek toplantıda Erdoğan, özellikle yeni seçilen belediye başkanlarına talimatlarda bulunacak. Tasarruftan gönül belediyeciliğine kadar pek çok konuda mesajlar verecek.

MKYK 23 Ağustos'ta toplanacak

23 Ağustos'ta ise gözler yeniden AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. Partinin en yetkili karar organı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Partideki yenilenme süreci, ekonomi ve dış politika konularında istişareler yapılacak. MKYK sonrasında Partisinin 18.yaş etkinliği kapsamında parti genel merkezinin terasında verilecek kutlama programına katılacak ve burada bir konuşma yapacak.

26 Ağustos’ta Ahlat’a gidecek

Erdoğan, daha sonra il ziyaretlerine çıkarak teşkilatların tespit ve önerilerini dinleyecek. İlk ziyaret yüzde 72 ile 31 Mart seçimlerinde en yüksek çıktığı baba ocağı Rize olacak. 25 Ağustos’ta Rize’de miting yapacak olan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamaları için 26 Ağustos'ta ise Ahlat ve Malazgirt'te olacak.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:52
  1. Rize
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. AK Parti
  4. Malazgirt Zaferi

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