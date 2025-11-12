  • İSTANBUL
Son Haberler

Uzman çavuşlar anılıyor... TEMUD Başkanı Ali Tilkici’nin mesajı dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Avukat Yaşar Baş'tan ilk değerlendirme: İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde FETÖ benzerliği

Gazze'ye insani yardım girişi için flaş karar. İsrail sınır kapısını açtı

Canan, Ekrem’e bu yüzden mi şizofren dedi? İşte İmamoğlu’nun Kaftancıoğlu’na attığı çalım

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gürcistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

Kremlin’den insani yardım adı altında çirkin oyun! Rusya Afrikadan asker topluyor

Şer ittifakı işbaşında! Atina panikledi ısrarla Tel Aviv dedi

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü!
Gündem

Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağıyla ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili'ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da Başkan Erdoğan'a şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti.

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek
İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Gündem

İletişim Başkanı duyurdu: Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile Ankara'daki konutunda bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 evladımızı şehit verdik! Milletimizin başı sağ olsun! Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli görüşmesi başladı

 

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
İmamoğlu çiftine Almanya'dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya'dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!
Dünya

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Filistinlilere ait evleri, tarım arazilerini, zeytinlikleri ve içerisindeki hayvanlarla birlikte çiftlikleri yağmalamaya devam eden İşgalci ..
