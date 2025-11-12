Erdoğan Gürcistan lideriyle görüştü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağıyla ilgili başlatılan kaza kırım çalışmaları ve son gelişmeler detaylı şekilde ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede Gürcistan'ın yürütülen çalışmalarda ortaya koyduğu iş birliği için Kavelashvili'ye teşekkür etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı da Başkan Erdoğan'a şehitlerimiz için taziye dileklerini iletti.
