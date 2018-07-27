Erdoğan, Güney Afrikalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davet edildiği BRICS Zirvesi için gittiği Güney Afrika’da Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile heyetler arası toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, iki lider ülkeler arası ilişkileri konuştu.

Erdoğan dün Güney Afrika’da yeni büyükelçilik binasını açarken yaptığı konuşmada Güney Afrika’da etkili olan FETÖ hakkında Cyril Ramaphosa’yı uyaracağını söylemişti.

Erdoğan dünkü yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'da bizim başımıza bela olan bu terör örgütü yarın Güney Afrika’nın başına da bela olabilir bunu hatırlatacağım. FETÖ’nün bu toprakları kirletmesine burayı bir üs haline getirmesine Güney Afrikalı dostlarımızın alicenaplığını kullanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.