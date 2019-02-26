Erdoğan: Görüşmek istedi, 'Biz sizi ararız' dedik

NTV - Star TV ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki güvenli bölge ve ABD'nin çekilmesi konusundaki son durumu değerlendirdi.

Güvenli bölgenin gerçekleşmesi durumunda kontrolün Türkiye'de olması konusunda kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

"ABD VEYA KOALİSYON SEMBOLİK OLARAK BİR MİKTAR ASKER BIRAKABİLİR"

"Müzakereler hala devam ediyor. Eğer oyalamaya dönüşürse tavrımız farklı olacaktır. Sayın Trump'la daha yeni görüştüm. Öyle zannediyorum ki, tahmin edildiği gibi bir şey olmayacak. Oradan onların askerinin büyük bir çoğunluğu çekilecek. Belki orada sembolik olarak 300-400 kişi veya 200 kişi, ya da koalisyon güçleri olarak orada 500 kişiyi bırakma durumları söz konusu olabilir.

"NE ALMANYA'YA, NE FRANSA'YA NE DE ABD'YE BIRAKAMAYIZ, KONTROL BİZDE OLACAK"

Görüşmeler ne getirir, ne götürür onu şu anda konuşamıyorum. Ama bizim kararlılığımız bellidir. Bizim için önemli olan, güvenli bölgenin Türkiye'nin kontrolünde olmasıdır. Ne Almanya'ya, ne Fransa'ya, ne ABD'ye bırakamayız. Ben bunu kendilerine açıkça söyledim.

"BİRİLERİNE EMANET EDEMEYİZ"

Biz, bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Orada biz olacağız. Ama biz Suriye'nin toprak bütünlüğünde de hassasız. Terör koridoru konusunda ne kadar hassassak, toprak bütünlüğü konusunda da o kadar hassasız.

MACRON'UN TALEBİNE CEVAP: BİZ SİZİ ARARIZ

Şimdi bir seçim sathı mailindeyiz. Fransa Başkanı Macron görüşme talebinde bulundu, "seçim kampanyaları var, fırsat bulduğumuzda biz size döneriz" dedik. Şu anda o safhadayız.

AŞİRETLER ÇAĞRI YAPIYOR: TÜRK ASKERİNİ BURAYA BEKLİYORUZ

Ve Suriye halkı bize çok güvendiği için aşiretler bize sürekli olarak Münbiç çağrısı yapıyor. "Türk askerini buraya bekliyoruz, sadece Türk askerine güveniyoruz" diyorlar.