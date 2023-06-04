Erdoğan göreve başlama töreninde neden özellikle 5 dünya liderine teşekkür etti?
TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra göreve başlama töreni için Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyadan büyük katılım gösterilen törende özellikle 5 lidere teşekkür etti. Erdoğan, "Şu anda aramızda bulunan Venezuela Başkanı'na hoş geldiniz diyorum. Aynı şekilde değerli kardeşim Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev kardeşime, Özbekistan Başkanı Mirziyoyev kardeşime, KKTC Başkanı Ersin Bey'e, Kazakistan Başkanı'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TBMM'de yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevine resmen başladı. Yemin sonrası Anıtkabir'e geçen Erdoğan daha sonra Beştepe'de düzenlenen göreve başlama törenine katıldı.
5 LİDERE ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan törendeki konuşmasını sonlandırırken 5 lidere özelikle teşekkür etti. Erdoğan, "Şu anda aramızda bulunan Venezuela Başkanı'na hoş geldiniz diyorum. Aynı şekilde değerli kardeşim Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev kardeşime, Özbekistan Başkanı Mirziyoyev kardeşime, KKTC Başkanı Ersin Bey'e, Kazakistan Başkanı'na huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
TÖRENE KATILAN LİDERLER
Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fertlerinin yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin Çuppu, Gine Devlet Başkanı Mamady Doumbouya, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Viktoroviç Volodin, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Ding Zhongli, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelka Sviyanoviç, Konsey Üyeleri Jelko Komşiç ile Denis Beçiroviç'in yanı sıra Bosna Hersek Sırp Entitesi Başkanı Milorad Dodik, eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, eski Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder, eski KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından törene katılan devlet başkanlarının isimlerini tek tek sayarak, bu tarihi günde kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
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Erdoğan, ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkan Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Sinan Oğan'a teşekkürlerini sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de teşekkür etti.