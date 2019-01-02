Erdoğan, görevden alınan başkanla ilgili ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakına aykırı davranışları nedeniyle görevden alınan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakının ruhuna herkes uymalı, uymayanlar kusura bakmasın istirahate alırız." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bu oyu hak etmeye mecburuz"

Hep söylediğim gibi milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Tam tersine biz her yaştan, her kesimden insanla kurduğumuz gönül bağıyla, projelerimizle, yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz.

Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur.

"Kimse çizginin dışına çıkamaz"

Cumhur İttifakı'nın gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır. Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Tüm teşkilatlarımız uymalıdır.

"Uymayanlar kusura bakmasın istirahate alırız"

Cumhur İttifakı'nın ruhuna herkes uymalı. Uymayanlar kusura bakmasın istirahate alırız. 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum.