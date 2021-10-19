Erdoğan gitmeden havlamaya başladılar! FETÖ, itlerini sahaya sürdü

Münübe Yılmaz

FETÖ’cüler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Nijerya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi harekete geçti. Yurt dışında para akıttığı kuruluşları Türkiye aleyhindeki aşağılık kampanyalarında kullanan hain örgüt, bu defa da “Nijerya Müslüman Hakları Konseyi” isimli sözde dinî oluşumu devreye sokarak skandal bir girişimde bulundu. Milletin manevi duygularını istismar ederek topladığı himmet paralarıyla pek çok vakıf ve derneği kontrolü altına alan FETÖ’nün fonladığı Nijerya Müslüman Hakları Konseyi, Nijerya ziyareti öncesi Erdoğan’a aklı sıra çağrı yaparak “cemaat mensubu” olarak nitelendirdiği FETÖ’cülerin rahat bırakılmasını istedi. Güya “Müslüman haklarını” savunmak üzere 1993’te kurulan, ancak kuyruğunu FETÖ’ye kaptıran The Muslim Rights Concern’in (MURIC) direktörü Prof. İshak Akintola imzalı küstah açıklamada, “Erdoğan Nijerya'da ikamet eden cemaat mensuplarını rahat bırakmalı. Türk hapishanelerinin ve işkence odalarının kapılarını açmalı” denilerek büyük bir hadsizlik örneği sergilenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kontrollü darbe” safsatasına benzer bir biçimde 15 Temmuz’un “hayali bir darbe” olduğu ileri sürüldü.

FETÖ’cüler barışsever bir grupmuş

“Türkiye’de keyfi tutuklamalar yapılıyor. Hatta işkence yöntemlerine başvuruluyor” iftirasını atıp FETÖ’den “Hizmet Hareketi” diye bahseden sözde Müslüman hakları örgütü, Nijerya’daki FETÖ’cüleri de “kendilerini dünyadaki insanların hizmetine adamış barışsever bir grup” olarak nitelendirdi. “Erdoğan, Nijerya’daki diplomatlarını, ülkede insani yardım yapan Türk vatandaşlarına musallat olmaları için kullanmaktadır” herzelerinin kullanıldığı skandal açıklamada, “Erdoğan ayrıca bu insanları terörist olarak etiketletmeye çalışmaktadır. Bu, Nijerya güvenlik teşkilatlarını masum mültecileri ve sığınmacıları tutuklamaya, korkutmaya ve gereksiz yere cezalandırmaya zorlamak için zalimane bir girişimdir” denilerek eline silah alıp darbeye yeltenen soysuzlara “masum” muamelesi yapıldı.

Buram buram FETÖ ağzı kokuyor

Buram buram FETÖ ağzı kokan saçma açıklama, “Artık tüm dünya Erdoğan’ın demokrasi düşmanı olduğunun tamamen farkındadır. İfade özgürlüğü, hareket özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi Allah’ın verdiği temel insan hakları Erdoğan’ın siyaset felsefesine yabancıdır. Türkiye’nin tamamı, zalim bir idarecinin pençelerinde devasa bir esir kampı haline gelmiştir” hezeyanlarıyla son buldu.