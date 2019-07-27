Erdoğan: Gıda güvenliği milli güvenlik meselesidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.' dedi.27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:28
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." dedi.
Erdoğan, "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." ifadeldfini kullandı.
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