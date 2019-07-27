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Erdoğan: Gıda güvenliği milli güvenlik meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir.' dedi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:28
Erdoğan: Gıda güvenliği milli güvenlik meselesidir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğü'nde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Gıda güvenliğini garanti altına almak, altını çizerek söylüyorum; ülkemiz için aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." ifadeldfini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 01:28
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı
  3. Gıda güvenliği
  4. milli güvenlik

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