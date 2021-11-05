Erdoğan, gençlerle basket oynadı
Ümraniye Millet Bahçesi açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören öncesi basketbol sahasında maç yapan gençleri görünce onlara katıldı.
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Çotuk, sosyal medyada hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ait bir video paylaştı.
"Dayanamadı maça katıldı"
Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreni öncesi yayınlanan video kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Çotuk'un paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:
"Ümraniye Millet Bahçesi açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan gençleri görünce dayanamadı maça katıldı."